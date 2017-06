di Marco Delugan

15 giu 2017 ore 16:10

La fiducia dei costruttori edili è scesa a 67 punti in giugno (indice NAHB), due punti in meno rispetto a maggio. Lo ha comunicato oggi la National Association of Home Builders.



Ogni letture che supera i 50 punti è vista come positiva.



L’indice della situazione attuale è sceso di due punti, a 73; quello delle aspettative a sei mesi è calato a 76.

