Usa, fiducia costruttori edili a 67 punti (in calo) in gennaio

di Marco Delugan

18 gen 2017 ore 16:19

L’indice sulla fiducia dei costruttori edili è sceso a 67 punti in gennaio, 2 in meno rispetto al mese precedente. Lo ha comunicato oggi la National Association of Home Builders (NAHB).



Il dato di dicembre (rivisto al ribasso a 69 punti) è il più alto dal picco raggiunto durante la bolla immobiliare del 2005. Quello di gennaio è il secondo più alto.



Letture superiori a 50 segnalano il miglioramento delle condizioni del mercato edile rispetto al mese precedente.



Secondo la NAHB, l’ottimismo dei costruttori è dovuto alla speranza che la nuova amministrazione Trump possa creare un clima economico migliore per la loro attività



L’indice sulle condizioni attuale è sceso a 72 punti (-3) e quello delle aspettative a sei mesi a 76 (-2).



Negli ultimi tre anni il clima di fiducia tra i costruttori edili è progressivamente salito. La media mensile dell’indice era a 52 punti nel 2014, a 59 nel 2015 e a 61 nel 2016.

