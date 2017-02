Usa, fiducia costruttori edili (in calo) a 65 punti

di Marco Delugan

15 feb 2017 ore 16:04

L’indice NAHB sulla fiducia dei costruttori edili è calato a 65 punti in febbraio, due punti in meno rispetto al mese precedente. Nonostante la flessione, l’indice rimane sopra la media del 2016 che si è attestata a 61 punti.



Le attese degli analisti erano per 68 punti.



Letture superiori a 50 segnalano una situazione in via di miglioramento.



L’indice della situazione attuale è sceso a 71 punti (-1); quello delle aspettative a sei mesi ne ha totalizzati 73 (-3).

