Usa, fiducia consumatori: indice UniMich (in crescita) a 98 punti a metà aprile

di Marco Delugan

13 apr 2017 ore 17:40

L’indice sulla fiducia dei consumatori elaborato dall’università del Michigan è salito a 98 punti a metà aprile. A fine marzo era a 96 punti.



Le attese degli analisti erano per 96 punti.



L’indice sulla condizione attuale è salito a 115,2 da 113,2. E’ il livello più alto dal 2000.



Rispetto alla valutazione della situazione attuale, non ci sono grosse differenze all’interno del campione indagato.



L’indice delle aspettative è invece salito a 86,9 da 86,5. In questo caso rimangono invece grandi differenze tra elettori democratici ed elettori repubblicani. La media dei due gruppi differisce di 50,5 punti.

