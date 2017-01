Usa, fiducia consumatori: indice Michigan (in crescita) a 98,5 punti

di Marco Delugan

27 gen 2017 ore 16:30

L’indice sulla fiducia dei consumatori elaborato dall’Università del Michigan è salito in gennaio a 98,5 punti, lo 0,3% in più rispetto al mese precedente. Le attese degli analisti erano per 98,2 punti.



Il dato di gennaio è del 7,1% più alto rispetto allo stesso mese del 2016.



L’indice della situazione attuale è sceso a 111,3 da 111,9. Quello delle aspettative a sei mesi è salito a 90,3 a 89,5.



Richard Curtin, direttore della ricerca che produce l’indice, ha dichiarato che i consumatori Usa hanno espresso le migliori attese per le proprie finanze personali da più di un decennio.



Curtin ha però ricordato che in questo periodo le opinioni dei consumatori sono pesantemente condizionate dalle simpatie politiche più che da valutazioni economiche.

