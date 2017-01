Usa, fiducia consumatori: indice Michigan a 98,1 (leggera flessione) in gennaio

di Marco Delugan

13 gen 2017 ore 16:57

In gennaio l’indice sulla fiducia dei consumatori elaborato dall’Università del Michigan è sceso a 98,1 punti dai 98,2 di dicembre. Le attese degli analisti erano per 98,8 punti.



E’ comunque la seconda lettura più alta degli ultimi 12 anni, dopo quella del mese precedente.



Ma l’umore degli americani appare molto diverso se si osservano separatamente i gruppi di chi approva le nuove politiche del neo presidente Donald Trump e di chi invece non le approva. Per quanto riguarda l’indice delle aspettative, in particolare, ci sono 42,7 punti di differenza tra i due gruppi, con l’indice che ha totalizzato complessivamente 88,9 punti.



L’indice della situazione attuale è salito a 112,5 punti dai precedenti 111,9.



Alcuni analisti hanno però notato che l’incremento della fiducia non è stato accompagnato dall’aumento delle vendite al dettaglio. Fatta eccezione per le auto, in dicembre le vendite al dettaglio sono infatti cresciute del solo 0,2%.



Da vedere, quindi, se l’andamento degli ultimi due mesi verrà confermato dai prossimi, quanto inciderà sull’andamento dei consumi, o se si rivelerà solo come entusiasmo passeggero per gli elettori di Trump per la vittoria del “loro” presidente.

