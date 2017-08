Usa, fiducia consumatori: indice CB (in crescita) a 122,9 punti

di Marco Delugan

29 ago 2017 ore 16:27

L’indice sulla fiducia dei consumatori elaborato dal Conference Board è salito a 122,9 punti in agosto dai 120 di luglio.



Le attese degli analisti erano per 122,5.



L’indice della situazione attuale è passato da 145,4 a 151,2, il livello più alto degli ultimi 16 anni. Quello delle aspettative a sei mesi è salito a 104,0 punti dai precedenti 103,0.



Per quanto riguarda la situazione attuale, la valutazione dei consumatori è migliorata sia rispetto alla situazione economica generale che rispetto alle condizioni del mercato del lavoro. Effetti positivi anche dalla crescita dei prezzi delle case.

