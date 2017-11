Usa, deficit commerciale: +1,7% in settembre

di Marco Delugan

Il deficit commerciale Usa è salito a 43,5 miliardi di dollari in settembre, l’1,7% in più rispetto al mese precedente. Lo ha comunicato oggi il dipartimento del commercio.



Le attese degli analisti erano per 43,3 miliardi.



Le importazioni sono salite a 240,3 miliardi (+1,2%) e le esportazioni a 196,8 miliardi (+1,1%), il livello più alto dalla fine del 2014.



Nonostante l’incremento di settembre, nel terzo trimestre il deficit commerciale è complessivamente calato, fornendo in questo modo un contributo positivo all’andamento del prodotto interno lordo. Cresciuto infatti del 3% per il secondo trimestre consecutivo, cosa che non accadeva dal 2014.

