Usa, deficit commerciale: -2,7% in agosto

di Marco Delugan

5 ott 2017 ore 14:38

Il deficit commerciale Usa è sceso in agosto a 42,4 milioni di dollari dai 43,6 di luglio. Lo ha comunicato oggi il dipartimento del commercio.



Le attese degli analisti erano per un deficit di 42,6 miliardi.



Le importazioni sono diminuite dello 0,1%, le esportazioni sono invece aumentate dello 0,4%.



Tra le esportazioni, sono cresciute soprattutto quelle di farmaci, semiconduttori e attrezzature per reti telefoniche.



Nuovo record per le importazioni dalla Cina. E il deficit con il Vietnam ha raggiunto il suo massimo storico (3,6 miliardi).

