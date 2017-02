Usa, deficit commerciale 2016 al massimo degli ultimi 4 anni

di Marco Delugan

7 feb 2017 ore 14:49

Il deficit commerciale Usa è salito nel 2016 a 502,3 miliardi di dollari, il livello più alto degli ultimi quattro anni. Le esportazioni sono calate più delle importazioni per via del dollaro forte e dell’indebolimento dell’economia globale.



L’ultima volta in cui la bilancia commerciale Usa è stata positiva – esportazioni più alte delle importazioni – è stato a metà degli anni 70 sotto la presidenza di Gerald Ford.



Nel 2016 il deficit con il Massico è salito a 63,2 miliardi, il 4,2% in più rispetto al 2015.



Il deficit maggiore è quello nei confronti della Cina. Nonostante la flessione del 5,5%, si attesta ancora a 347 miliardi di dollari, più dei tre quinti del deficit complessivo.



Per quanto riguarda il solo mese di dicembre il deficit è diminuito 44,3 miliardi, il 3,2% in meno rispetto al mese precedente. Le attese degli analisti erano per una flessione a 44,9 miliardi. Le esportazioni sono aumentate del 2,7% e le importazioni dell’1,5%.

