Usa, Chicago Pmi stabile (58,9) in agosto

di Marco Delugan

31 ago 2017 ore 16:06

In agosto l’indice PMI di Chicago è rimasto stabile a 58,9 punti. Lo ha comunicato oggi MNI Indicators, che lo elabora.



Letture superiori a 50 segnalano l’espansione dell’attività economica rispetto al mese precedente.



Gli analisti si attendevano una leggera flessione, dopo che in giugno l’indice ha raggiunto il massimo degli ultimi tre anni.



L’indice dell’occupazione è sceso sotto quota 50, per la prima volta dal mese di marzo. Anche l’inflazione è calata.

