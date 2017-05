Usa, nuove case avviate a costruzione: -2,6% in aprile

di Marco Delugan

Le nuove case avviate a costruzione in aprile sono state 1,17 milioni, il 2,6% in meno rispetto al mese precedente. Lo ha comunicato oggi il dipartimento del commercio.



Le attese degli analisti erano per 1,26 milioni.



Rispetto allo stesso mese del 2016, gli avvii risultano in crescita dello 0,7%.



I permessi di costruzione sono invece diminuiti del 2,5% su base mensile (1,23 milioni), ma sono cresciuti del 5,7% su base annua.

