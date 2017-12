Macro Usa, migliori delle attese i nuovi occupati a novembre

di Mauro Introzzi

8 dic 2017 ore 14:26

Buoni i dati sull'occupazione americana nel mese di novembre. Il report sul lavoro Usa diffuso dal dipartimento competente in questi minuti indica in 228mila il numero dei nuovi lavoratori dipendenti non agricoli nello scorso mese di novembre.

La lettura è migliore del consensus, fermo a 185mila nuovi posti di lavoro.

Invariato al 4,1% il tasso di disoccupazione del mese, meglio del consensus che prevedeva una lieve salita a quota 4,2%.

I salari orari a novembre sono saliti - come nelle attese - dello 0,2% (5 centesimi di dollaro) a 26,55 dollari. In un anno la paga dei lavoratori è migliorata del 2,5%.

