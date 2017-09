PMI Markit: servizi e manifattura ancora in territorio positivo

di Marco Delugan

22 set 2017 ore 15:56

L’indice PMI elaborato da Markit per il settore dei servizi è sceso in settembre a 55,1 punti dai 56 del mese precedente. Quello dei settori manifatturieri è invece salito a 53 dai precedenti 52,8.



Quelle divulgate oggi sono le versioni preliminari dei due indici, che cioè si basano su circa l’80% delle risposte previste per la versione definitiva.



Letture superiori a 50 segnalano il miglioramento delle condizioni economiche.

