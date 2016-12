Pil Usa, terzo trimestre: il più ricco degli ultimi due anni

di Marco Delugan

L’economia Usa è cresciuta del 3,5% nel terzo trimestre del 2016, più di quanto precedentemente stimato (+3,2%). Lo ha comunicato oggi il dipartimento del commercio.



La revisione al rialzo del Pil è dovuta a una stima più alta delle spese dei consumatori e degli investimenti aziendali.



La crescita registrata nel terzo trimestre è la più alta degli ultimi due anni. E in evidente accelerazione rispetto a quanto avvenuto nel primo (+0,8%) e nel secondo (+1,4%) trimestre.



Secondo i dati di questa terza e ultima stima, nel terzo trimestre del 2016 la spesa dei consumatori è aumentata del 3% e gli investimenti delle aziende private dell’1,4%. La stima precedente li vedeva in crescita rispettivamente del 2,8% e dello 0,1%.



Per quanto riguarda il quarto trimestre, le attese degli analisti sono per una crescita del 2,4%.

