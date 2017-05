Pil Usa: +1,2% nel primo trimestre (seconda stima)

di Marco Delugan

26 mag 2017 ore 14:53

L’economia Usa è cresciuta dell’1,2% nel primo trimestre del 2017. E’ questo il risultato della seconda stima elaborata dal dipartimento del commercio. Il risultato della prima stima era +0,7%.



Nonostante la revisione al rialzo, l’andamento del Pil Usa del primo trimestre 2017 rimane non particolarmente entusiasmante. Ma secondo molti analisti l’economia a stelle e strisce dovrebbe accelerare nel secondo. Le stime sono infatti per una crescita del 3%.



Gran parte del rallentamento avvenuto nel primo trimestre è dovuto alla debolezza della spesa dei consumatori e alla ridotta produzione di scorte.



Ma la vera “macchia” nei dati del primo trimestre è stato il declino dei profitti aziendali, avvenuto per la prima volta dopo due trimestri di crescita.



I prezzi al consumo, misurati dall’indice PCE, risultano in crescita del 2,4%. L’indice core, che esclude i prezzi dei prodotti energetici e di quelli alimentari, è invece salito del 2,1%.

