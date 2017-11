Pil Italia, +1,5% la stima per il 2017 - Istat

di Edoardo Fagnani

21 nov 2017 ore 10:17

L'Istat ha fornito un aggiornamento sulle prospettive di crescita dell'economia italiana nel biennio 2017/2018.

In particolare, nell'esercizio in corso si prevede un aumento del prodotto interno lordo pari all’1,5% in termini reali. Il tasso di crescita è in accelerazione rispetto a quello registrato nel 2016 (+0,9%) e all'1% indicato in precedenza.

Il miglioramento del Pil è atteso proseguire su ritmi analoghi anche nel 2018 (+1,4% la stima dell'Istat).

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.