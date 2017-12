Pil Europa: il dato finale per il terzo trimestre 2017

di Mauro Introzzi

7 dic 2017 ore 11:06

Secondo i dati finali diffusi dall'Eurostat nel terzo trimestre 2017 l'area euro ha registrato un Pil in aumento dello 0,6%, centrando le attese del consensus. Stessa variazione anche per il Pil dell'area dell'Unione Europea a 28 stati. Nel trimestre precedente la crescita, per entrambi, fu dello 0,7%.

Rispetto allo stesso quarter dell'anno precedente la crescita è stata pari al 2,6% in entrambe le aree, dopo il +2,4% del secondo trimestre 2017.

GRAFICO - L'andamento del Pil in Europa dal 2005 (fonte comunicato Eurostat):

