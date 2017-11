Occupazione Usa: +261mila (sotto le attese) nuovi posti di lavoro in ottobre

di Marco Delugan

3 nov 2017 ore 13:47

L’economia Usa ha generato 261mila nuovi posti di lavoro in ottobre. Lo ha comunicato oggi il dipartimento del lavoro. Le attese degli economisti erano 325mila.



Il tasso di disoccupazione è sceso al 4,1% dal precedente 4,2%, avvicinandosi così al minimo degli ultimi 17 anni. Ma parte della flessione è dovuta all’uscita di 765mila persone dalla forza lavoro.



I compensi medi orari sono scesi di un penny, a 26,53 dollari. L’incremento annuo è sceso a +2,4% dal +2,8% fatto segnare in settembre.



La durata media della settimana lavorativa è rimasta stabile a 34,4 ore.



I dati di agosto e settembre sono stati rivisti, entrambi al rialzo. I nuovi posti di lavoro creati in agosto ora sono stimati a +208mila da +169mila, quelli di settembre sono passati da -13mila a +18mila. I dati di settembre sono stati condizionati dagli uragani di fine estate, che hanno provocato la perdita del lavoro per molte persone.

