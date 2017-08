Moody's rivede al rialzo le stime sul Pil Italia per il 2017/2018

di Edoardo Fagnani

30 ago 2017 ore 10:16

Moody’s ha rivisto al rialzo le stime di crescita sull’economia dell’Italia per il biennio 2017/2018, baneficiando della politica monetaria adottata dalla BCE e dalle misure fiscali promosse dal governo.

In particolare, l’agenzia prevede che il Pil italiano nell’esercizio in corso possa crescere dell’1,3%, rispetto allo 0,8% stimato in precedenza. Anche per il 2018 gli esperti prevedono un incremento del Pil dell’1,3%, rispetto alla precedente indicazione dell’1%.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.