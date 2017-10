Macroeconomia Italia: la bilancia commerciale extra UE di settembre 2017

di Mauro Introzzi

24 ott 2017 ore 11:08

Secondo i dati diffusi dall'Istat a settembre 2017, rispetto al mese precedente, le esportazioni hanno registrato un aumento del 2%, mentre le importazioni hanno registrato una flessione del 3,4%.

Nell’ultimo trimestre, la dinamica congiunturale dell'export verso i paesi extra Ue, risulta positiva (+1,2%) ed estesa a tutti i raggruppamenti principali di industrie.

Nello stesso periodo, le importazioni sono invece in netto calo (-3,4%), particolarmente ampio per i beni strumentali (-11,7%) e i beni di consumo durevoli (-6,8%). Contrastano la tendenza decrescente i beni intermedi (+2,1%) che registrano un aumento rispetto al trimestre precedente.





Il surplus commerciale (+3,54 miliardi) è in aumento rispetto a quello dello stesso mese del 2016 (+2,9 miliardi di euro).

GRAFICI - Flussi commerciali con i paesi Extra UE (fonte comunicato ISTAT):

