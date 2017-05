Macroeconomia Italia: frena l'inflazione a maggio

di Mauro Introzzi

31 mag 2017 ore 11:23

L'Istat ha comunicato che nel mese di maggio 2017, secondo le stime preliminari, l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, ha registrato un calo dello 0,2% su base mensile e un aumento dell'1,4% rispetto a maggio 2016. Nel mese di aprile quest'ultima variazione era pari al +1,9%.

L'inflazione acquisita per il 2017 è pari a +1,2% per l'indice generale e a +0,6% per la componente di fondo.

GRAFICO - Andamento dell'indice dei prezzi al consumo nell'ultimo anno (fonte comunicato Istat):









Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.