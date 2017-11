Macroeconomia Italia: fatturato e ordini all’industria di settembre 2017

di Mauro Introzzi

24 nov 2017 ore 09:55

Secondo i dati diffusi dall'Istat a settembre 2017 il fatturato dell'industria ha registrato una flessione congiunturale pari all'1,2%. Ma nonostante questo calo il risultato del terzo trimestre evidenzia una crescita dello 0,8% rispetto al quarter precedente.

Stessa dinamica per gli ordinativi all'industria, a settembre in calo congiunturale del 3,9% ma con un risultato del terzo trimestre positivo, con una crescita del 2,4%.

L'andamento congiunturale del fatturato a settembre è dovuto a flessioni pressoché identiche sui due mercati (-1,3% per quello interno e -1,2% per quello estero). Per gli ordinativi, invece, il calo è più marcato sul mercato interno (-5,8%) rispetto a quello estero (-1,4%).

GRAFICO - Fatturato e ordini all'industria in Italia negli ultimi 2 anni (fonte comunicato Istat):

