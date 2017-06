Macro Usa: rimbalzo dell’indice Empire State

di Mauro Introzzi

15 giu 2017 ore 15:00

L’indice Empire State, che monitora l’andamento del settore manifatturiero dell’area di New York, è risalito a maggio a quota 19,8 punti dal valore negativo di -1 punti del mese precedente. Si tratta della miglior lettura dal mese di settembre 2014.

Letture superiori a zero segnalano miglioramenti mentre letture inferiori a zero segnalano il peggioramento delle condizioni economiche del settore.

Le attese degli analisti erano per una lettura compresa tra 1 e 5 punti.

