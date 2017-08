Macro Usa: nuovi cantieri e licenze edilizie di luglio 2017

di Mauro Introzzi

16 ago 2017 ore 14:33

Le nuove case avviate a costruzione in luglio sono state 1,16 milioni (dato annualizzato), il 4,8% in meno rispetto al mese precedente e il 5,6% in meno rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Lo ha comunicato oggi il dipartimento del lavoro.

Le attese degli analisti erano per 1,22 milioni.

I permessi di costruzione - considerati un indicatore anticipatore dell’attività edilizia futura - sono calati del 4,1%, su base mensile (ma saliti del 4,1% su base annuale) a 1,2 milioni su base annualizzata. Il consensus li stimava a quota 1,25 milioni.

