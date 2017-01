Macro USA: crescono (meno delle attese) gli occupati a dicembre 2016

di Edoardo Fagnani

6 gen 2017 ore 14:33

Il dipartimento del lavoro degli Stati Uniti ha comunicato che nel mese di dicembre i nuovi lavoratori dipendenti non agricoli hanno registrato un aumento di 156mila unità. Il dato è stato nettamente inferiore alle attese degli analisti, che si aspettavano un incremento di 175mila unità.

Il dato del mese precedente è stato rivisto da 178mila unità a 204mila unità.

Il dipartimento del lavoro ha evidenziato che per il sesto anno consecutivo negli Stati Uniti sono stati creati più di due milioni di posti di lavoro.

Lo stesso dipartimento ha comunicato che a dicembre il tasso di disoccupazione negli Stati Uniti è salito dal 4,6% al 4,7%, come nelle attese degli analisti, in conseguenza al maggiorn numero di persone in cerca di lavoro.

