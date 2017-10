Macro Italia, le vendite al dettaglio di agosto 2017

di Mauro Introzzi

6 ott 2017 ore 10:03

Secondo i dati diffusi dall'Istat ad agosto 2017 le vendite al dettaglio italiane sono calate, rispetto al mese precedente, dello 0,3% in valore e dello 0,4% in volume.



Nella media del trimestre giugno-agosto 2017, l'indice complessivo delle vendite al dettaglio è rimasto fondamentalmente invariato rispetto al trimestre precedente (-0,1% in valore, +0,1% in volume).



Rispetto ad agosto 2016, le vendite al dettaglio sono infine diminuite dello 0,5% in valore e dell'1,0% in volume.

GRAFICI - Evoluzione del commercio al dettaglio in Italia da agosto 2015 (fonte comunicato Istat):

