Macro Italia, in salita il commercio estero a dicembre 2016

di Mauro Introzzi

25 gen 2017 ore 11:13

Secondo i dati dell'ISTAT a dicembre 2016, rispetto al mese precedente, entrambi i flussi commerciali sono in significativa espansione, con un incremento più marcato per le importazioni (+6,5%) che per le esportazioni (+2,5%). L'avanzo commerciale è stato pari a 5,7 miliardi di euro (era +5,9 miliardi a dicembre 2015).

Su base annua, a dicembre 2016 le esportazioni sono in espansione (+4,1% che si amplia a +6,2% eliminando l'effetto prodotto dal diverso numero di giorni lavorativi), con tassi particolarmente sostenuti per i beni di consumo non durevoli (+6,5%), l'energia (+4,5%) e i beni strumentali (+4,3%). Le importazioni registrano una forte crescita (+8,1%), da ascrivere per oltre la metà alla componente energetica (+18,9%).

Nonostante il recupero realizzato soprattutto nel quarto trimestre dell'anno, nel complesso del 2016 entrambi i flussi commerciali verso i paesi extra Ue risultano in contrazione rispetto al 2015, con una flessione più marcata per le importazioni (-5,8%) rispetto alle esportazioni (-1,2%).

GRAFICO - flusso commerciale con paesi extra UE (fonte comunicato ISTAT):

