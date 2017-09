Macro Italia, il mercato del lavoro nel secondo trimestre 2017

di Mauro Introzzi

12 set 2017 ore 10:19

Secondo i dati diffusi dall'Istat nel secondo trimestre del 2017 l'occupazione ha presentato una crescita congiunturale di 78 mila unità, lo 0,3%, dovuta all'ulteriore aumento dei dipendenti (+149 mila, +0,9%), in oltre otto casi su dieci a termine (+123 mila, +4,8%). Continuano invece a calare gli indipendenti (-71 mila, -1,3%).

Il tasso di occupazione è cresciuto di 0,2 punti rispetto al trimestre precedente.

I dati mensili più recenti (luglio 2017) mostrano, al netto della stagionalità, un aumento degli occupati (+0,3% rispetto a giugno, corrispondente a +59 mila unità), che riguarda sia i dipendenti sia gli indipendenti.

Tra il secondo trimestre del 2017 e lo stesso periodo dell'anno precedente si stima una crescita di 153 mila occupati (+0,7%) che riguarda soltanto i dipendenti (+356 mila, +2,1%), oltre tre quarti dei quali a termine, a fronte della rilevante diminuzione degli indipendenti (-3,6%). L'incremento in termini assoluti è più consistente per gli occupati a tempo pieno, e l'occupazione a tempo parziale aumenta soprattutto nella componente volontaria.

La crescita dell'occupazione riguarda entrambi i generi e tutte le ripartizioni ed è più intensa per le donne e nel Nord.





Il tasso di disoccupazione si è attestato all'11,2%, in calo di 0,4 punti percentuali rispetto al trimestre precedente e di 0,6 punti in confronto a un anno prima, con maggiore intensità per quello giovanile. Nei dati di luglio 2017 il tasso di disoccupazione era salito di 0,2 punti congiuntamente al calo di 0,3 punti del tasso di inattività 15-64 anni.

GRAFICO - Andamento occupati e tasso di disoccupazione in Italia (fonte comunicato Istat):





