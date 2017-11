Macro Italia, i prezzi alla produzione industriale di ottobre 2017

di Mauro Introzzi

30 nov 2017 ore 12:09

Secondo i dati dell'Istat a ottobre 2017 l'indice dei prezzi alla produzione dell'industria è aumentato dello 0,3% rispetto al mese precedente e del 2% nei confronti di ottobre 2016.



Sul mercato interno, i prezzi alla produzione dell'industria aumentano dello 0,4% rispetto a settembre e del 2,2% su base tendenziale. Per il mercato estero, l'indice dei prezzi alla produzione dell'industria aumenta dello 0,2% rispetto al mese precedente (aumento dello 0,2% sia per l'area euro sia per quella non euro). In termini tendenziali si registra un aumento dell'1,4% (con una variazione dell'1,9% per l'area euro e dell'1,1 % per quella non euro).

GRAFICO - Prezzi alla produzione nel periodo ottobre 2016-ottobre 2017 (fonte comunicato Istat):





Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.