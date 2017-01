Macro Italia, fatturato e ordinativi dell’industria di novembre 2016

di Mauro Introzzi

25 gen 2017 ore 10:34

Secondo i dati diffusi dall'Istat, a novembre il fatturato dell'industria è salito del 2,4% rispetto al mese precedente. Gli ordinativi, nello stesso periodo, sono migliorati dell'1,5%. Nella media degli ultimi tre mesi, l'indice complessivo del fatturato aumenta dello 0,2% rispetto ai tre mesi precedenti (-0,1% per il fatturato interno e +0,7% per quello estero); quello degli ordinativi diminuisce del 2,3%.



L'indice grezzo del fatturato cresce, in termini tendenziali, del 3,9%. Nel confronto con il mese di novembre 2015, l'indice grezzo degli ordinativi si mantiene sostanzialmente stabile (+0,1%).

GRAFICI - fatturato e ordini all'industria, andamento degli ultimi 2 anni (fonte comunicato ISTAT):

