Macro Germania, indice IFO in aumento a novembre 2017

di Edoardo Fagnani

24 nov 2017 ore 10:39

Nel mese di novembre l’indice IFO in Germania è salito a 117,5 punti, rispetto ai 116,8 punti del mese di ottobre (dato rivisto). Il miglioramento è dovuto a valutazioni più ottimistiche delle aziende in merito alle future prospettive economiche. Il dato è stato anche superiore alla stima degli analisti, che si attendevano un risultato di 116,5 punti. In aumento anche il sottoindice relativo alle aspettative, che si è attestato a 111 punti, rispetto ai 109,2 punti del mese precedente.

L’indice IFO segnala il trend dello sviluppo economico in Germania.

