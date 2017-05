Macro Germania, i prezzi alla produzione di maggio 2017

di Mauro Introzzi

19 mag 2017 ore 08:36

La stima flash dell'indice dei prezzo alla produzione tedesco - diffusa dall'istituto federale di statistica nazionale - ha registrato una crescita dello 0,4% su mese e del 3,4% su anno dopo essere risultato, il mese precedente, invariato su mese e in crescita del 3,1% su anno.

Le attese degli analisti indicavano una crescita dello 0,2% per la lettura mese su mese del 3,2% per quella anno su anno.

