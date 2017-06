La BCE non avrà fretta di modificare la sua posizione - State Street

di Edoardo Fagnani

8 giu 2017 ore 17:04

Secondo Antoine Lesné, responsabile EMEA della strategia di SPDR ETFs (State Street Global Advisors), la BCE non avrà fretta di modificare la sua posizione accomodante, considerando che la guidance odierna può essere vista come più equilibrata e in gran parte in linea con le aspettative.

“La performance positiva degli asset rischiosi denominati in euro potrebbe continuare finché non si arriverà a parlare a voce alta di politica monetaria restrittiva", ha precisato l’esperto.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.