Janet Yellen (FED) non si sbilancia sulla politica monetaria a Jackson Hole

di Edoardo Fagnani

25 ago 2017 ore 16:51

Riflettori accesi sui discorsi di Janet Yellen (FED) e Mario Draghi (BCE) all’annuale simposio a Jackson Hole.

In particolare, la numero uno della banca centrale statunitense non ha fornito indicazioni in merito alle linee guida della politica monetaria dell’istituto.

Janet Yellen si è limitata a segnalare che le riforme sul settore bancario attuate dopo la crisi finanziaria del 2007 hanno rafforzato il sistema finanziario senza impatti negativi sulla crescita economica. Di conseguenza, secondo la numero uno della banca centrale statunitense, eventuali modifiche future a queste riforme dovranno essere limitate.

