Italia, tasso di disoccupazione all'11,7% a marzo 2017

di Edoardo Fagnani

2 mag 2017 ore 10:26

L'Istat ha comunicato che nel mese di marzo 2017 il tasso di disoccupazione è salito all'11,7% (+0,1 punti percentuali), mentre quello giovanile è calato di 0,4 punti, attestandosi al 34,1%.

La stima delle persone in cerca di occupazione a marzo è in crescita su base mensile (+1,4%, pari a +41mila); L'aumento è attribuibile esclusivamente agli uomini e in maniera prevalente agli ultracinquantenni.

