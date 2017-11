Italia, surplus commerciale di 4 miliardi di euro a settembre 2017

di Edoardo Fagnani

16 nov 2017 ore 10:26

L'Istat ha comunicato che a settembre 2017 la bilancia commerciale italiana ha registrato un surplus di 4 miliardi rispetto ai 3,7 miliardi registrati nello stesso mese dello scorso anno. Rispetto al mese precedente, a settembre 2017 si è registrata una diminuzione sia per le importazioni (-4,4%) sia, in misura più contenuta, per le esportazioni (-0,7%).

Nei primi nove mesi dell'anno l'avanzo commerciale ha raggiunto i 32,4 miliardi (57,1 miliardi al netto dei prodotti energetici) con una crescita sostenuta sia per l'export (+7,3%) sia per l'import (+9,5%) rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

