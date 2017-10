Italia, Standard & Poor's alza le stime sul Pil 2017 e 2018

di Mauro Introzzi

Buone notizie per l'Italia. Gli analisti di Standard and Poor's hanno rivisto al rialzo le proprie previsioni sul Pil italiano per il biennio 2017-2018.

Per l'anno in corso le attese sulla crescita italiana sono state portate all'1,4% dal precedente 1,2%. Per il prossimo anno le previsioni passano da un +1% (formulato a fine giugno) a un +1,3%.

Secondo l'agenzia di rating parte del miglioramento complessivo dell'economia "ha a che fare con le migliori condizioni del settore bancario". Positivamente starebbe andando la gestione dello stock dei crediti deteriorati del sistema.

