Italia, manifattura in forte espansione ad aprile 2017

di Edoardo Fagnani

2 mag 2017 ore 09:52

Nel mese di aprile l’indice PMI manifatturiero in Italia è migliorato a 56,2 punti, dai 55,7 punti del mese precedente. L’indice è stato anche superiore alla stima elaborata dagli analisti (56 punti). Il tasso di crescita della produzione manifatturiera, accelerando per il terzo mese consecutivo, ha raggiunto ad aprile il tasso più alto in sei anni.

Il dato segnala che la manifattura italiana si conferma in fase di forte espansione, in quanto l’indice è rimasto abbondantemente sopra quota 50 punti.

