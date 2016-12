Italia, il dato sulle vendite al dettaglio a ottobre 2016

di Edoardo Fagnani

22 dic 2016 ore 11:30

L'Istat ha comunicato che a ottobre 2016 le vendite al dettaglio in Italia hanno registrato un incremento congiunturale pari all'1,2% sia in valore sia in volume.

Al contrario, rispetto a ottobre 2015, le vendite sono diminuite complessivamente dello 0,2% sia in valore sia in volume. Il calo è stato inferiore alle attese degli analisti, che stimavano una diminuzione dell'1% su base annuale.

