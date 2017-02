Italia, il dato preliminare sull'inflazione a gennaio 2017

di Edoardo Fagnani

3 feb 2017 ore 11:27

L'Istat ha comunicato che nel mese di gennaio 2017, secondo le stime preliminari, l'indice nazionale dei prezzi al consumo, al lordo dei tabacchi, ha registrato un aumento dello 0,2% rispetto al mese precedente e dello 0,9% nei confronti di gennaio 2016.

Il rialzo dell'inflazione a gennaio 2017 è spiegato dalle componenti merceologiche i cui prezzi presentano maggiore volatilità. Si tratta in particolare della netta accelerazione della crescita tendenziale dei Beni energetici non regolamentati (+9,0%, da +2,4% del mese precedente) e degli Alimentari non lavorati (+5,3%, era +1,8% a dicembre), cui si aggiunge il ridimensionamento della flessione dei prezzi degli Energetici regolamentati (-3,0%, da -5,8%).

Sempre secondo le stime preliminari, l'indice armonizzato dei prezzi al consumo è diminuito del 2% su base congiunturale ed è aumentato dello 0,7% su base tendenziale (da +0,5% di dicembre). La flessione congiunturale è in larga parte da ascrivere ai saldi invernali dell'abbigliamento e calzature

