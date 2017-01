Italia, cresce più delle attese la produzione industriale a novembre 2016

di Edoardo Fagnani

12 gen 2017 ore 10:26

L'Istat ha comunicato che a novembre 2016 l'indice destagionalizzato della produzione industriale è aumentato dello 0,7% rispetto ad ottobre; il dato è stato decisamente superiore alle attese degli analisti, che indicavano una crescita dello 0,2%.

Corretto per gli effetti di calendario, a novembre 2016 l'indice è aumentato in termini tendenziali del 3,2% (i giorni lavorativi sono stati 21 come a novembre 2015).

L'indice destagionalizzato mensile ha evidenziato variazioni congiunturali positive nei raggruppamenti dell'energia (+2,4%), dei beni intermedi (+1,1%) e dei beni strumentali (+0,8%); al contrario, solo diminuiti i beni di consumo (-0,9%).

