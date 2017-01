Prezzi, l’Italia torna indietro ma il resto dell’Europa corre (La Repubblica)

di Edoardo Fagnani

5 gen 2017 ore 07:46

La Repubblica ha ripreso i dati diffusi ieri dall’Istat relativi all’andamento dei prezzi al consumo in Italia nel 2016, evidenziando che per la prima volta dopo 58 anni il livello dei prezzi è stato negativo, con una flessione dello 0,1%. In pratica il nostro paese si trova in deflazione.

“A fermarsi (e in questo è il rischio) sono anche i consumi, i salari, gli investimenti, in definitiva la crescita del Paese”, ha puntualizzato il quotidiano.

La Repubblica ha segnalato che alle Associazioni dei consumatori e a Confesercenti non sono piaciuti questi dati, mentre Confcommercio non esclude che già nel mese in corso l’inflazione possa avvicinarsi all’1%, anche se permangono diversi rischi, in particolare sull’occupazione, che potrebbe frenare gli acquisti.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.