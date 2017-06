Inflazione Usa, indice CPI in calo (-0,1%) in maggio

di Marco Delugan

In maggio l’indice dei prezzi al consumo è sceso dello 0,1%. Lo ha comunicato oggi il dipartimento del commercio. Protagonista della flessione dell’indice headline è stata la discesa del prezzo della benzina.



Le attese degli analisti erano per nessuna variazione rispetto al mese precedente.



Su base annua, l’indice CPI risulta adesso in crescita dell’1,9%. Quattro mesi fa, la crescita annuale era al 2,7%, il massimo degli ultimi cinque anni.



L’andamento tendenziale dell’inflazione sembra quindi rallentare, dopo aver accelerato verso la fine del 2016 e nei primi mesi del 2017. E questo potrebbe rallentare anche la crescita dei tassi di interesse. Secondo alcuni economisti, infatti, la Fed potrebbe limitarsi a un solo incremento dei tassi da qui alla fine del 2017, se l’inflazione dovesse restare così tenue.

