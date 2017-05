Inflazione Italia all'1,9% ad aprile

di Mauro Introzzi

15 mag 2017 ore 10:34

Secondo i dati diffusi dall'ISTAT, ad aprile 2017 l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, è aumentato dello 0,4% su base mensile e dell'1,9% rispetto ad aprile 2016 dopo l'1,4% del mese precedente. La stima preliminare sul'inflazione era al +1,8%.



L'”inflazione di fondo”, al netto degli energetici e degli alimentari freschi, sale di quattro decimi di punto percentuale (+1,1%, da +0,7% di marzo), mentre quella al netto dei soli Beni energetici si attesta a +1,3%, da +1,2% del mese precedente.



L'inflazione acquisita per il 2017 è pari a +1,4% per l'indice generale; +0,7% per la componente di fondo.

GRAFICI - L'andamento - congiunturale e tendenziale - dell'indice dei prezzi al consumo da aprile 2016 (fonte comunicato ISTAT):

