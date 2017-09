Inflazione Europa stabile a settembre 2017 (stima flash)

Secondo David Basola, Responsabile per l’Italia di Mirabaud AM, la Banca Centrale Europea continuerà a mantenere una posizione stabile in termini di politica monetaria Leggi

Riflettori puntati sui dati sull’inflazione in Italia e in Europa. Da monitorare anche i dati sull’occupazione negli USA. In agenda anche le aste di titoli di stato in Italia. Leggi