Germania, tasso di disoccupazione fermo al 5,7% ad agosto 2017

di Edoardo Fagnani

31 ago 2017 ore 10:31

Nel mese di agosto il tasso di disoccupazione in Germania sé è confermato al 5,7% del mese precedente; si tratta del livello minimo dal 1990. Il dato è stato in linea con le attese degli analisti, che prevedevano un saggio in calo al 5,7%.

Il numero dei disoccupati ha registrato un calo di 5mila unità.

