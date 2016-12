Germania, migliora la fiducia dei consumatori relativa a gennaio 2017

di Edoardo Fagnani

23 dic 2016 ore 08:27

L’indice di fiducia dei consumatori in Germania relativo al mese di gennaio 2017 si è attestato a 9,9 punti, in leggero miglioramento rispetto al 9,8 dello scorso mese. Il dato è stato in linea con le attese degli analisti.

Il dato ha beneficiato del miglioramento delle prospettive sul reddito nei prossimi trimestri.

