Germania, indice ZEW in forte miglioramento a settembre 2017

di Edoardo Fagnani

19 set 2017 ore 11:41

Nel mese di settembre l’indice ZEW in Germania è balzato a 17 punti, dai 10 punti dello scorso mese. Il dato è stato anche migliore delle attese degli analisti che si aspettavano un incremento a 12,5 punti.

Gli esperti hanno segnalato che il miglioramento dello ZEW è dovuto principalmente alla ripresa del credito bancario e all’incremento degli investimenti, in attesa delle elezioni federali in calendario per domenica 24 settembre.

In miglioramento miglioramento il dato sulla situazione corrente, che è passato da 86,7 punti a 87,9 punti; gli analisti stimavano una flessione a 86,6 punti per questo indicatore.

L’indice ZEW misura le aspettative degli analisti sullo sviluppo dell’economia in Germania nell’arco dei sei mesi futuri. Di conseguenza, l’andamento dell’economia tedesca potrebbe tornare a migliorare nei prossimi mesi.

