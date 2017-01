Germania, cresce a ritmi inferiori il terziario a dicembre 2016

di Edoardo Fagnani

Nel mese di dicembre l’indice PMI dei servizi in Germania è sceso a 54,3 punti, dai 55,1 del mese precedente; si tratta del livello più basso degli ultimi due mesi. Tuttavia, il dato è stato leggermente superiore all’indicazione preliminare diffusa nei giorni scorsi (53,8 punti).

Il risultato segnala che il settore terziario tedesco si conferma in fase di espansione, in quanto l’indice è rimasto sopra quota 50 punti.

